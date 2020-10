Pescatori sequestrati in Libia, sindaco di Mazara “Governo non ci lasci soli” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai da un mese e mezzo 18 Pescatori, 8 dei quali di Mazara del Vallo, sono ostaggio dell’esercito del generale Khalifa Haftar, che lo scorso 1 settembre ha sequestrato due pescherecci accusati di aver violato le acque libiche. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, si è recato a Roma incatenandosi simbolicamente davanti a Montecitorio insieme ai familiari dei Pescatori. Intervistato da Italpress, il sindaco Quinci ha lanciato un appello al Governo affinché non lasci sola la comunità Mazarese. fil/mrv/red Pescatori sequestrati in Libia, sindaco di Mazara “Governo non ci lasci soli” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai da un mese e mezzo 18, 8 dei quali didel Vallo, sono ostaggio dell’esercito del generale Khalifa Haftar, che lo scorso 1 settembre ha sequestrato due pescherecci accusati di aver violato le acque libiche. Ildi, Salvatore Quinci, si è recato a Roma incatenandosi simbolicamente davanti a Montecitorio insieme ai familiari dei. Intervistato da Italpress, ilQuinci ha lanciato un appello al Governo affinché nonsola la comunità Mazarese. fil/mrv/redindi“Governo non cisoli” su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : Vedete questa? È la tenda in cui sono accampati davanti a Montecitorio mamme, mogli e figli dei pescatori sequestra… - matteosalvinimi : Stamane davanti a Montecitorio ho incontrato di nuovo mogli, mamme e figli dei pescatori sequestrati in Libia: purt… - CalabriaTw : Dal 1°settembre la #Libia tiene ingiustamente sequestrati 18 pescatori siciliani. A breve subiranno un processo arb… - CorriereCitta : Pescatori sequestrati in Libia, sindaco di Mazara “Governo non ci lasci soli” - serenel14278447 : Libia, Presidio della Lega a Montecitorio per i pescatori sequestrati -

Intanto oggi alle 12, in piazza Montecitorio, manifestazione della Lega a sostegno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo ...

