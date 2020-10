Patente - La decurtazione dei punti ora è via mail (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con lentrata in vigore del cosiddetto decreto Semplificazioni, oltre alle clamorose novità sul fronte delle multe (autovelox di quartiere, telecamere per sanzionare i divieti di accesso, liberalizzazione dellistituzione di Ztl e potere di sanzionare la sosta concesso ai netturbini), sono arrivate anche un paio di novità burocratiche in materia di punti Patente e carta di circolazione introdotte al solo scopo di contenere la spesa pubblica. Vediamole nel dettaglio.Variazione di residenza solo nellarchivio informatico. Fino a qualche giorno fa, in occasione del trasferimento di residenza, al proprietario di un veicolo arrivava un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione. Da oggi non accadrà più e laggiornamento dei dati sarà presente solo sullArchivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con lentrata in vigore del cosiddetto decreto Semplificazioni, oltre alle clamorose novità sul fronte delle multe (autovelox di quartiere, telecamere per sanzionare i divieti di accesso, liberalizzazione dellistituzione di Ztl e potere di sanzionare la sosta concesso ai netturbini), sono arrivate anche un paio di novità burocratiche in materia die carta di circolazione introdotte al solo scopo di contenere la spesa pubblica. Vediamole nel dettaglio.Variazione di residenza solo nellarchivio informatico. Fino a qualche giorno fa, in occasione del trasferimento di residenza, al proprietario di un veicolo arrivava un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione. Da oggi non accadrà più e laggiornamento dei dati sarà presente solo sullArchivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile. ...

Chi non si ferma all’alt della polizia o dei carabinieri rischia una multa che va da 84 euro a 335 euro, a cui si aggiunge la decurtazione di 3 punti dalla patente, mentre non è vietato cambiare ...

Stop ai collaudi Gpl e ganci traino

In arrivo un decreto ministeriale che semplificherà le procedure e azzererà i tempi di attesa. Per l'installazione del gancio traino e la sostituzione del serbatoio Gpl basterà la certificazione dell’ ...

