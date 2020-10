“Nuova catastrofe nel 2021”. Ecco l’ultima previsione di Abhigya Anand (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ultima previsione di Abhigya Anand: ‘Nuova catastrofe nel 2021’. Abhigya Anand è solo un ragazzino di 14 anni, ma nonostante la giovanissima età è già diplomato in microbiologia ayurvedica. Abhigya Anand è il 14enne che aveva previsto il coronavirus. Adesso, il ragazzino ha fatto una nuova terribile previsione riguardante una catastrofe che l’umanità dovrà affrontare tra marzo e dicembre 2021. Ricordiamo come, nonostante la giovanissima età, Anand vanti già un diploma post-laurea in microbiologia ayurvedica. (Continua...) Abhigya è un astrologo famoso a livello ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ultimadi: ‘Nuovanel 2021’.è solo un ragazzino di 14 anni, ma nonostante la giovanissima età è già diplomato in microbiologia ayurvedica.è il 14enne che aveva previsto il coronavirus. Adesso, il ragazzino ha fatto una nuova terribileriguardante unache l’umanità dovrà affrontare tra marzo e dicembre 2021. Ricordiamo come, nonostante la giovanissima età,vanti già un diploma post-laurea in microbiologia ayurvedica. (Continua...)è un astrologo famoso a livello ...

PpVBMV : @Joe911S Figurati, qualsiasi crisi, emergenza o catastrofe è una nuova e ghiotta opportunità. Per le solite enclave. - RadioLuiss : Circa una settimana fa i surfisti, amanti della spiaggia Khalaktyrskij in #Kamcatka, sono stati tra i primi testimo… - gattodromo1 : @uberdeuss @NAntoniomaria @LMtredici Evidentemente qualcuno pensa che in uno scenario di completa catastrofe sanita… - Nico_Piaz : RT @pieroomega: #CommissariateLaLombardia Avete bisogno di una nuova catastrofe per mandarlo al diavolo? ?????? #FontanaDimettiti https://t.… - Carlotto86 : @Phaelon2 @isabbah @mante Ma certamente concordo con le che siamo allo 0,5 circa questo non vuol dire abbassare la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nuova catastrofe Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia