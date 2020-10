Muore Gianfranco De Laurentiis | Antonella Clerici commossa in diretta | “Per me era davvero un papà”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ad 81 anni un volto storico della televisione italiana.De, conduttore di lungo corso di Domenica Sprint, si è spento a Roma – città dov’era nato e dove aveva accolto. E’ stata proprio la conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ad annunciarlo,, davanti alle telecamere. Un momento di commozione in … L'articoloDein: “Per me eraun papà” NewNotizie.it.

pasqualinipatri : Muore Gianfranco de Laurentiis, giornalista e storico volto della Rai - NapoliVertical : Muore Gianfranco De Laurentiis e i gobbi pensano alla Juve e a Varriale. Che vita grama che deve avere l'italiano medio... - laziopress : Muore Gianfranco de Laurentiis, giornalista e storico volto della Rai - LALAZIOMIA : Muore Gianfranco de Laurentiis, giornalista e storico volto della Rai - RudyGaletti : Sport in lutto, a 81 anni muore #GianfrancodeLaurentiis -

Addio al celebre giornalista sportivo della Rai. La competenza e il garbo di De Laurentiis restano impareggiabili, e in tanti in questi minuti lo ricordano con affetto sui social ...