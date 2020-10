Mancini,bolla? Ok in Nazionale,in campionato impossibile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "La bolla e' una soluzione ottima, pero' mi sembra si possa fare anche diversamente. Si puo' fare in Nazionale perchè siamo stati insieme 10-11 giorni: farlo in campionato per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "Lae' una soluzione ottima, pero' mi sembra si possa fare anche diversamente. Si puo' fare inperchè siamo stati insieme 10-11 giorni: farlo inper ...

sportli26181512 : #Governance #Notizie Mancini: Bolla stile Nba? Ok in Nazionale, in campionato impossibile: “La bolla è una soluzion… - _SiGonfiaLaRete : #Italia, #Mancini: “Una bolla come in NBA? Impraticabile per la serie A. In Nazionale…” - MikeBomber10 : RT @marifcinter: Mancini: 'La bolla è una soluzione ottima ma si può fare in Nazionale perchè siamo stati insieme 10-11 giorni. In campiona… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #NationsLeague #Covid, #Mancini: 'La #bolla può funzionare in #Nazionale e per brevi periodi, farlo per un campionato intero… - LAROMA24 : Italia, Mancini: 'Bolla ok in Nazionale, ma in campionato è impossibile' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini bolla Mancini,bolla? Ok in Nazionale,in campionato impossibile - Calcio Agenzia ANSA Mancini,bolla? Ok in Nazionale,in campionato impossibile

Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell'Italia, ai microfoni di Enrico Varriale nella consueta intervista pre-gara nell'ambito dell'accordo di esclusiva tra Rai e Figc. "Si parla di Nba, ma li' la bolla ...

Corsport - Italia, largo a Chiellini in tandem con Bonucci

Il resto della squadra è da decidere, a parte Immobile, sicuro titolare. In questo momento sono in crescita anche le quotazioni di Kean. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi il ct dell’Italia ...

Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell'Italia, ai microfoni di Enrico Varriale nella consueta intervista pre-gara nell'ambito dell'accordo di esclusiva tra Rai e Figc. "Si parla di Nba, ma li' la bolla ...Il resto della squadra è da decidere, a parte Immobile, sicuro titolare. In questo momento sono in crescita anche le quotazioni di Kean. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi il ct dell’Italia ...