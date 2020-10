' Lasciaci rubare o ti pestiamo' | gli strappano la mascherina e sbeffeggiano i dipendenti del supermercato | arrestati

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) CONEGLIANO - 'Fatti vedere in faccia, così torniamo e tia sangue .prendere quello che vogliamo e non osare chiamare aiuto. Se ci denunci torneremo e te la faremo pagare'. Sono le ...

cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: «Lasciaci rubare o ti pestiamo: chiama pure i carabinieri» - RobyvrRoberto : Quest’è lo schifo che ha importato la sinistra & c.Delinquenza,degrado x il nostro paese.Adesso anche la dittatura… - RoxLory : RT @Signorasinasce: “Lasciaci rubare o ti pestiamo” gli strappano la mascherina e sbeffeggiano i dipendenti del Prix, arrestati #ghanese e… - the_fourty : RT @Signorasinasce: “Lasciaci rubare o ti pestiamo” gli strappano la mascherina e sbeffeggiano i dipendenti del Prix, arrestati #ghanese e… - arwen0506 : RT @Signorasinasce: “Lasciaci rubare o ti pestiamo” gli strappano la mascherina e sbeffeggiano i dipendenti del Prix, arrestati #ghanese e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciaci rubare

Il Gazzettino

Lasciaci prendere quello che vogliamo e non osare chiamare ... Era il 28 giugno scorso e l'uomo, scoprendoli a rubare per il secondo giorno consecutivo era intervenuto. Per tutta risposta si era visto ...