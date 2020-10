La Regione Lazio pronta ai mini-lockdown (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'Come già avvenuto per la provincia di Latina, se necessario interverremo con mini lockdown': Daniele Leodori, numero due della Regione, lo dice oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ... Leggi su today (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'Come già avvenuto per la provincia di Latina, se necessario interverremo con': Daniele Leodori, numero due della, lo dice oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ...

TgLa7 : #Covid: Regione Lazio, 'oggi aumento casi per un focolaio nella sede del corriere Bartolini a Guidonia'. Unita' Cr… - Adnkronos : #Covid, positivo capo gabinetto #Zingaretti: chiusa palazzina Regione Lazio - lucianonobili : Incredibile: la #Raggi non è riuscita a spendere i fondi assegnati dalla Regione Lazio per il #bonusaffitto. 27 mil… - LuceverdeRoma : #Roma ?#maltempo - ?? Avviso della Protezione Civile ?? oggi #14ottobre ? Allerta Gialla per rischio idrogeologico… - LatinaBiz : TabellaLegendaAggiornamento Lazio Sono stati 395 i casi registrati nella giornata del 12 ottobre in tutto il Lazio… -