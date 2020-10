Juventus, anche McKennie positivo al Coronavirus: squadra in isolamento fiduciario (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo Cristiano Ronaldo, anche il centrocampista McKennie è risultato positivo al Coronavirus, “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo Cristiano Ronaldo,il centrocampistaè risultatoal, “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppoentra da questa sera in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. Cristiano Ronaldo ...

