Invasione di pavoni a Ravenna | in trenta girano liberi danneggiando auto e tetti

A Punta Marina , località balneare di, dopo le proteste dei residenti, il Comune sta studiando le contromisure per far fronte a una piccoladi. Questi animali si sono ...

la Repubblica

A Punta Marina, località balneare di Ravenna, dopo le proteste dei residenti, il Comune sta studiando le contromisure per far fronte a una piccola invasione di pavoni. Questi animali si sono diffusi ...Non un'invasione, come ha detto qualcuno, ma certo trenta pavoni in una zona circoscritta del litorale sono un problema serio. A Punta Marina la gente si lamenta che questi grossi uccelli, i cui ...