Inghilterra-Danimarca, fallo di Walker e rigore per i danesi: Eriksen fa gol, è 1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Danimarca passa in vantaggio nella quarta giornata di Nations League con Christian Eriksen. Al 35′ Walker atterra Delaney in area di rigore e per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta il centrocampista dell’Inter che non sbaglia e firma l’1-0. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lapassa in vantaggio nella quarta giornata di Nations League con Christian. Al 35′atterra Delaney in area die per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di. Dagli 11 metri si presenta il centrocampista dell’Inter che non sbaglia e firma l’1-0.

fcin1908it : Inter, terzo gol in sette giorni per Eriksen: sblocca Inghilterra-Danimarca su rigore - - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Eriksen dal dischetto, Danimarca in vantaggio in Inghilterra (e con l'uomo in più per il rosso a Maguire) #NationsLeag… - CorkScrew12 : RT @delinquentweet: Eriksen dal dischetto, Danimarca in vantaggio in Inghilterra (e con l'uomo in più per il rosso a Maguire) #NationsLeag… - PaoloVersa : RT @delinquentweet: Eriksen dal dischetto, Danimarca in vantaggio in Inghilterra (e con l'uomo in più per il rosso a Maguire) #NationsLeag… - delinquentweet : Eriksen dal dischetto, Danimarca in vantaggio in Inghilterra (e con l'uomo in più per il rosso a Maguire) #NationsLeague -