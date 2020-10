Giro d’Italia 2020, Demare superiore in volata e favorito per la maglia ciclamino. Sagan dovrà inventarsi qualcosa nelle tappe miste (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 ci sta consegnando un vero e proprio dominatore in volata. Il francese Arnaud Dèmare (Groupama-FDJ) non ha fallito ancora uno sprint di gruppo durante questa corsa rosa: con il successo di Rimini nell’undicesima tappa, fa poker al Giro (raggiungendo un certo Bernard Hinault) e rende sempre più grande la sua candidatura per la maglia ciclamino, che veste sin da Matera. Dèmare comanda la classifica a punti a quota 220 e non sembra esserci nessuno capace di potergli strappare da dosso il simbolo del leader. O meglio, c’è soltanto un uomo che può mettere i bastoni tra le ruote al jet transalpino: Peter Sagan. Il capitano della Bora-Hansgrohe è da sempre affezionato alle classifiche a punti, a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ild’Italiaci sta consegnando un vero e proprio dominatore in. Il francese Arnaud Dèmare (Groupama-FDJ) non ha fallito ancora uno sprint di gruppo durante questa corsa rosa: con il successo di Rimini nell’undicesima tappa, fa poker al(raggiungendo un certo Bernard Hinault) e rende sempre più grande la sua candidatura per la, che veste sin da Matera. Dèmare comanda la classifica a punti a quota 220 e non sembra esserci nessuno capace di potergli strappare da dosso il simbolo del leader. O meglio, c’è soltanto un uomo che può mettere i bastoni tra le ruote al jet transalpino: Peter. Il capitano della Bora-Hansgrohe è da sempre affezionato alle classifiche a punti, a ...

