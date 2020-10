Furiosa | Chris Hemsworth si unisce a Anya Taylor-Joy

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il cast di, spin-off di Mad Max: Fury Road, è stato confermata ufficialmente e in esso troviamo nomi come-Joy eLa Warner Bros ha dato il via libera ufficiale alla produzione di, spin-off del capolavoro Mad Max: Fury Road (2015), ancora una volta diretto dall’instancabile George Miller. Con l’annuncio della Warner è arrivato anche la conferma di parte del cast. In particolare,-Joy è stata confermata nel ruolo della protagonista. È da diverso tempo che si vociferava il suo ingaggio per la parte e lo stesso regista Miller, già a Maggio, aveva confermato di essere alla ricerca di un’attrice tra i 20 e i 30 anni. Questo, ...

mtvitalia : Chi meglio di #ChrisHemsworth può continuare la saga più tosta del cinema????? #MadMaxFuriosa #MadMax - LongTakeIt : #Furiosa, confermato il prequel di #MadMaxFuryRoad con #AnyaTaylorJoy. Nel cast anche #ChrisHemsworth ??… - hiroshimilano : 'Furiosa' Mad Max Spinoff - Blutarsky72 : Anya Taylor-Joy protagonista dello spin-off di Mad Max: Fury Road, #Furiosa. Bella com’è, è giusto che nel suo no… - NanniCobretti : Ad Anya Taylor-CGI ci potevo stare, a Chris Hemsworth mi rifiuto. Augh. -

Ultime Notizie dalla rete : Furiosa Chris

ha comunicato come la pellicola dedicata al celebre personaggio visto in Mad Max: Fury Road si trovi in “stato avanzato”, tanto avanzato che è recentissima la news che vuole Anya Taylor-Joy, Chris ...Il cast di Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road, è stato confermato e in esso troviamo nomi come Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.