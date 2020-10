Fmi: debito mondiale alto ma non ritirare gli stimoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "E' importante non ritirare gli stimoli all'economia troppo presto nonostante gli elevati livelli di debito" a livello globale. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "E' importante nongliall'economia troppo presto nonostante gli elevati livelli di" a livello globale. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, ...

Pertanto tassi di interesse bassi giocheranno un ruolo importante nelle dinamiche di debito". In un precedente capitolo del Fiscal Monitor pubblicato la scorsa settimana, il Fmi ha esortato i governi ...

In Italia, dove il debito partiva da valori ben più elevati della media, i livelli sono ancor più pesanti. Il Fmi prevede che dal’1,6% del Pil del 2019 il deficit schizzi al 13% quest’anno e poi si ...

