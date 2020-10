Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni: Fedez difende la moglie e i fan seguono il suo esempio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa è andato in onda su Rai 2 il documentario Chiara Ferragni Unposted, seguito da un’intervista che l’influencer ha fatto insieme a Simona Ventura. Il giorno dopo, tuttavia, sono arrivate le prime critiche. Già in precedenza il Codacons ha tentato di sabotare la programmazione giudicando il tutto come uno spot auto celebrativo. Questa volta, però, è stata Eleonora Daniele a criticarla. La critica non è stata mossa per quanto riguarda il documentario, ma il motivo principale è stato il Coronavirus. Infatti la presentatrice ha sostenuto che la Ferragni non si è espressa sull’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo. Ecco, quindi, qui di seguito le sue parole: Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa è andato in onda su Rai 2 il documentarioUnposted, seguito da un’intervista che l’influencer ha fatto insieme a Simona Ventura. Il giorno dopo, tuttavia, sono arrivate le prime critiche. Già in precedenza il Codacons ha tentato di sabotare la programmazione giudicando il tutto come uno spot auto celebrativo. Questa volta, però, è stataa criticarla. La critica non è stata mossa per quanto riguarda il documentario, ma il motivo principale è stato il Coronavirus. Infatti la presentatrice ha sostenuto che lanon si è espressa sull’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo. Ecco, quindi, qui di seguito le sue parole: Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: 'sono stata vittima di bullismo' – VIDEO - mrsemme : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - Martini14Emma : RT @Mitrucco: Eleonora Daniele vittima di bullismo giusto perché ieri nessuno ha speso mezza parola in suo favore, come è giusto che sia -