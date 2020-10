Coronavirus | Cristiano Ronaldo chiuso in casa | in quarantena

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Positivo almentre era in ritiro con la sua Nazionale,è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorita' sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha mandato un messaggio di pronta guarigione a Cristiano Ronaldo. È di poche ore fa la notizia della positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo, ...TORINO – Si è chiuso in casa, in quarantena, Cristiano Ronaldo, appena rientrato dal Portogallo. Positivo al coronavirus mentre era in ritiro con la sua Nazionale, Ronaldo è rientrato in Italia con ...