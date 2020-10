Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) È possibile ottenere fino a 2diper alcune categorie di lavoratori che rideterminati requisiti.a chi è rivolta questa particolare e conveniente agevolazione.Segui Termometro Politico su Google News A chidi? Per rispondere alla domanda bisogna prendere in considerazione una circolare dell’risalente a inizio giugno 2020. Nel documento si precisacon la Legge di Bilancio per l’anno in corso sia stato previsto un incentivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: quest’ultimo consiste sostanzialmente in due ...