Boom contagi in Veneto: 657, quasi 200 più di ieri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Impennata di contagi in . Secondo quanto emerge dal emanato dalla Regione, sono 657 i al nelle ultime 24 ore. quasi duecento in più rispetto a ieri, quando i contagiati erano stati 485. In totale, da ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Impennata diin . Secondo quanto emerge dal emanato dalla Regione, sono 657 i al nelle ultime 24 ore.duecento in più rispetto a, quando iati erano stati 485. In totale, da ...

NicolaPorro : Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere pr… - Corriere : ?? A cosa attribuire il boom di contagi? «Principalmente all’incremento del tasso di mobilità della popolazione, all… - Corriere : Boom di contagi, il Regno Unito verso nuovi lockdown - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - crisj66 : RT @laprovinciadico: Coronavirus in provincia, boom di contagi Un positivo su tre ha meno di 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi CORONAVIRUS: BOOM di CONTAGI in ITALIA, ben 7 REGIONI a Forte Rischio. Ecco Quali secondo la FONDAZIONE GIMBE iLMeteo.it Covid: oggi 7.332 casi in Italia, record di sempre. 43 morti

Boom di casi in Lombardia, dove preoccupa di nuovo Milano ... 14; Varese: 110. In Veneto i contagi aumentano in maniera significativa, ma i ricoveri sono stabili, anzi in leggerissima flessione. Nella ...

Coronavirus, in Lombardia riesplodono i contagi: 1.844 nuovi positivi, oltre mille casi in più a Milano

Coronavirus, è ancora boom di casi in Lombardia. Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla regione vede un numero enorme di nuovi positivi, ben 1.844, di cui 1.032 a Milano (504 in città), con 17 ...

Boom di casi in Lombardia, dove preoccupa di nuovo Milano ... 14; Varese: 110. In Veneto i contagi aumentano in maniera significativa, ma i ricoveri sono stabili, anzi in leggerissima flessione. Nella ...Coronavirus, è ancora boom di casi in Lombardia. Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla regione vede un numero enorme di nuovi positivi, ben 1.844, di cui 1.032 a Milano (504 in città), con 17 ...