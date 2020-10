‘Together we can stop the virus’, torna la mostra che racconta l’Hiv (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – A pochi giorni dall’avvio di ICAR2020Italian Conference on Aids and Antiviral Research torna Together we can stop the virus, la campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences nata nel 2019 sviluppata in collaborazione con 10 associazioni di pazienti e il patrocinio della stessa Icar, con lo scopo di raccontare in chiave artistica cosa vuol dire vivere con l’Hiv. La mostra, inaugurata un anno fa al Base di Milano, oggi ha uno spazio permanente online in un museo virtuale interattivo accessibile a tutti sul sito . Novità 2020, la nascita di una nuova opera che racconta alcune sfide delle persone con Hiv durante il periodo di emergenza Covid-19 e l’esigenza di una presa di coscienza comune. Cinque opere di oltre sei metri di altezza ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – A pochi giorni dall’avvio di ICAR2020Italian Conference on Aids and Antiviral ResearchTogether we canthe virus, la campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences nata nel 2019 sviluppata in collaborazione con 10 associazioni di pazienti e il patrocinio della stessa Icar, con lo scopo dire in chiave artistica cosa vuol dire vivere con l’Hiv. La, inaugurata un anno fa al Base di Milano, oggi ha uno spazio permanente online in un museo virtuale interattivo accessibile a tutti sul sito . Novità 2020, la nascita di una nuova opera chealcune sfide delle persone con Hiv durante il periodo di emergenza Covid-19 e l’esigenza di una presa di coscienza comune. Cinque opere di oltre sei metri di altezza ...

