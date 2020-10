Temptation Island, Carlotta in lacrime e un video sconvolge Francesca: anticipazioni (Di martedì 13 ottobre 2020) lacrime e colpi di scena: le prime anticipazioni di Temptation Island delineano una puntata piuttosto difficile per Carlotta e Francesca. Nei giorni scorsi la bella romana era sembrata indifferente di fronte all’attrazione fra il fidanzato e la single Benedetta, ma preso vedrà un video che la metterà a dura prova. In una clip pubblicata sul profilo Instagram di Temptation Island, Carlotta si dispera e piange disperata in bagno. “Lo odio, lo odio… sei anni di vita chi me li ridà. Perché Nello, perché?”, dice e nemmeno Speranza riesce a consolarla. Prima di iniziare l’avventura nel reality condotto da Alessia Marcuzzi, Carlotta aveva ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020)e colpi di scena: le primedidelineano una puntata piuttosto difficile per. Nei giorni scorsi la bella romana era sembrata indifferente di fronte all’attrazione fra il fidanzato e la single Benedetta, ma preso vedrà unche la metterà a dura prova. In una clip pubblicata sul profilo Instagram disi dispera e piange disperata in bagno. “Lo odio, lo odio… sei anni di vita chi me li ridà. Perché Nello, perché?”, dice e nemmeno Speranza riesce a consolarla. Prima di iniziare l’avventura nel reality condotto da Alessia Marcuzzi,aveva ...

