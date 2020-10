Sopravvivenza Coronavirus su smartphone: difficile nel quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Non accenna a fermarsi la pandemia da Coronavirus, che desta più di qualche preoccupazione in vista dell’arrivo della stagione invernale. C’è bisogno di chiarimenti importanti su un argomento ancora molto dibattuto, soprattutto alla luce dei risultati (che potete leggere qui) dello studio condotto dalla CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), secondo i quali le particelle virali depositate sul display di un dispositivo riuscirebbero a sopravvivere per 28 giorni almeno, ma in laboratorio e quindi in condizioni che difficilmente potranno ripetersi nella vita quotidiana. Il test è stato condotto alla temperatura costante di 20° centigradi, per di più al buio per scongiurare il rischio di venire le particelle virali neutralizzate dall’effetto dei raggi ultravioletti, che sappiamo essere in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Non accenna a fermarsi la pandemia da, che desta più di qualche preoccupazione in vista dell’arrivo della stagione invernale. C’è bisogno di chiarimenti importanti su un argomento ancora molto dibattuto, soprattutto alla luce dei risultati (che potete leggere qui) dello studio condotto dalla CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), secondo i quali le particelle virali depositate sul display di un dispositivo riuscirebbero a sopravvivere per 28 giorni almeno, ma in laboratorio e quindi in condizioni che difficilmente potranno ripetersi nella vita quotidiana. Il test è stato condotto alla temperatura costante di 20° centigradi, per di più al buio per scongiurare il rischio di venire le particelle virali neutralizzate dall’effetto dei raggi ultravioletti, che sappiamo essere in ...

