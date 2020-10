“Siete illegali!” Alberto Matano | l’ospite vip ‘sbrocca’ in diretta e lui reagisce così

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Puntata non facile quella condotta da, che a ‘La Vita in’ ha dovuto fare i conti con la presenza di un ospite che definire tosto è un eufemismo. Si è parlato moltissimo delle ultime misure introdotte dal governo per cercare di contenere la diffusione del coronavirus in Italia. Il padrone di casa per soffermarsi su questo tema ha contattato Vittorio Sgarbi, che tramite collegamento ha voluto dire la sua. E non sono mancate provocazioni dirette ad. Quando il critico d’arte è stato interpellato ufficialmente dal conduttore Rai, si è subito messo la mascherina sul volto, ciò che in precedenza non stava facendo. Quandoha chiesto delucidazioni su questo gesto, Sgarbi ha colto la palla al balzo per stuzzicare il ...