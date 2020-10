Se i contagi salgono a 10mila, gli ospedali non reggono più di due mesi. L'allarme dei medici (Di martedì 13 ottobre 2020) Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 “gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad un aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi”. Lo afferma all’ANSA Carlo Palermo, il segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani, l’Anaao-Assomed. Se si passasse dai circa 5mila casi di contagio giornalieri agli oltre 10mila come in Francia, rileva, “si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, perchè gli ospedali non sono pronti a far fronte ad ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 “gliitaliani potranno reggere almeno per 5ed al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad un aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistemaero avrebbe una tenuta di non oltre 2”. Lo afferma all’ANSA Carlo Palermo, il segretario del maggiore dei sindacati deieri italiani, l’Anaao-Assomed. Se si passasse dai circa 5mila casi dio giornalieri agli oltrecome in Francia, rileva, “si rischia il crollo della prima trinceaera anti-Covid, perchè glinon sono pronti a far fronte ad ...

