Roma, spari in pieno giorno: scooter si affianca a un’auto ed esplode due colpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Attimi di paura oggi, intorno alle ore 12:40, in in via di Vigna Ceccarelli, nella zona del Trullo, quando un uomo a bordo di uno scooter si è affiancato a un’auto in corsa e, dopo aver estratto una pistola, ha esploso due colpi, che hanno colpito lo sportello dal lato passeggero. A bordo dell’auto c’era solo il conducente, una 40enne italiano, che ha immediatamente chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo e della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi. Il conducente dell’auto, che non è rimasto ferito nell’agguato, ha riferito di essere stato avvicinato da uno scooter condotto da una persona con il volto travisato dal casco e dalla mascherina, che ha fatto fuoco mentre entrambi i veicoli erano in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Attimi di paura oggi, intorno alle ore 12:40, in in via di Vigna Ceccarelli, nella zona del Trullo, quando un uomo a bordo di unosi èto a un’auto in corsa e, dopo aver estratto una pistola, ha esploso due, che hannoto lo sportello dal lato passeggero. A bordo dell’auto c’era solo il conducente, una 40enne italiano, che ha immediatamente chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo e della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi. Il conducente dell’auto, che non è rimasto ferito nell’agguato, ha riferito di essere stato avvicinato da unocondotto da una persona con il volto travisato dal casco e dalla mascherina, che ha fatto fuoco mentre entrambi i veicoli erano in ...

CorriereCitta : Roma, spari in pieno giorno: scooter si affianca a un’auto ed esplode due colpi - romatoday : roma Spari al #Trullo, colpi di pistola contro un'auto in corsa: era stato affiancato da uno scooter… - rep_roma : Roma, spari da uno scooter contro un'auto al Trullo: illeso il guidatore [aggiornamento delle 17:17] - cronacadiroma : #13ottobre - Paura a #Roma: sul posto la #polizia scientifica - Giochi24 : 4 13 17 33 41 #estrazione #millionday #11 #ottobre #domenica innamorarsi è come dare una pistola carica in mano a q… -