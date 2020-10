Roma, rischio Covid sui mezzi pubblici affollati: «Noi rispettiamo le regole, ma così è inutile» (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutti i passeggeri hanno la mascherina, ma gli assembramenti a bordo dei pochi a autobus e metro disponibili sono inevitabili: non dovrebbero superare l’80% di capienza massima, ma a vigilare gli accessi non c’è nessuno Leggi su corriere (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutti i passeggeri hanno la mascherina, ma gli assembramenti a bordo dei pochi a autobus e metro disponibili sono inevitabili: non dovrebbero superare l’80% di capienza massima, ma a vigilare gli accessi non c’è nessuno

