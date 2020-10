‘Puzzi’ anche se ti sei lavato? Ecco perché emani quell’odore che tutti non sopportano

Leggi su howtodofor

(Di martedì 13 ottobre 2020) Probabilmente non lo ammetterai ma mai, sai benissimo che quello che sto per dirti, è vero. Ti sarà sicuramente capitato qualche volta di annusarti l'ascella per paura di avere un cattivo odore. E trovare la cattiva sorpresa di puzzare, e magari in quel momento pensare ma perché le mie ascelle puzzano? Non è una domanda per niente banale e finalmente abbiamo la risposta che fa per te. Purtroppo, può capitare che, nonostante usi un bel po’ di deodorante, le tue ascelle continuino ad avere un cattivo odore. E la colpa è rinchiusa nei nostri geni. Uno studio pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology e riportato da Live Science, ha analizzato 6.495 donne britanniche per determinare le cause del loro odore corporeo. La risposta è nella variante genetica che fa sì che alcuni corpi mandino odori, altri corpi ...