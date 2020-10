Pescatori sequestrati, madri e mogli incatenate davanti al Parlamento: “Noi non molliamo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – “Io non mollo, a costo di perdere la vita resto qui finché non riportano mio figlio a casa. Lo voglio abbracciare insieme agli altri Pescatori”. Sono le toccanti parole pronunciate ai microfoni di Quarta Repubblica da Rosetta, 73enne madre di Piero Marrone, capitano di uno dei pescherecci sequestrati dalle milizie di Haftar al largo delle coste libiche. Rosetta da giorni, lunghissimi giorni, è incatenata davanti a Montecitorio insieme alle altre madri e alle mogli dei Pescatori detenuti a Bengasi da un mese e mezzo. 43 giorni di assordante silenzio Da due settimane i familiari di questi italiani, sequestrati da chi controlla una porzione della Libia, protestano invocando la liberazione dei loro cari. Al momento però, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – “Io non mollo, a costo di perdere la vita resto qui finché non riportano mio figlio a casa. Lo voglio abbracciare insieme agli altri”. Sono le toccanti parole pronunciate ai microfoni di Quarta Repubblica da Rosetta, 73enne madre di Piero Marrone, capitano di uno dei peschereccidalle milizie di Haftar al largo delle coste libiche. Rosetta da giorni, lunghissimi giorni, è incatenataa Montecitorio insieme alle altree alledeidetenuti a Bengasi da un mese e mezzo. 43 giorni di assordante silenzio Da due settimane i familiari di questi italiani,da chi controlla una porzione della Libia, protestano invocando la liberazione dei loro cari. Al momento però, ...

