Patrizia De Blanck choc al Grande Fratello Vip: "Ecco chi mi sono portata a letto" (Di martedì 13 ottobre 2020) MILANO - Momento d'imbarazzo nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip . Alfonso Signorini si collega con la casa e si rivolge a Patrizia De Blanck , avvisandola che in studio c'è un suo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) MILANO - Momento d'imbarazzo nel corso della quinta puntata delVip . Alfonso Signorini si collega con la casa e si rivolge aDe, avvisandola che in studio c'è un suo ...

LiveNoneladUrso : Dopo l'incontro di due giorni fa al #gfvip con la Marchesa, Patrizia annuncia azioni legali #noneladurso - zazoomblog : Tina Cipollari vs Patrizia De Blanck: i video delle loro litigate - #Cipollari #Patrizia #Blanck: #video… - zazoomblog : GF Vip show di Patrizia De Blanck con l’ospite inatteso: “Torna dove stavi” - #Patrizia #Blanck #l’ospite… - zazoomblog : Tina Cipollari vs Patrizia De Blanck: i video delle loro litigate - #Cipollari #Patrizia #Blanck: #video - StraNotizie : Tina Cipollari vs Patrizia De Blanck: i video delle loro litigate -