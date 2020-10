Parla Francesco Bettuzzi | l’ex della Gregoraci | “Si merita di essere felice”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 ottobre 2020), dopo aver raccontato qualcosasua relazione con Elisabettanei programmi di Barbara d’urso, torna aresua ex, con i giornalistirivista Chi. Ricordate che nella puntata del Grande Fratello VIP 5 Signorini aveva raccontato di quando Elisabetta amava un uomo con il quale faceva cose molto semplici, come mangiare la pizza per strada durante i viaggi? Ecco probabilmente si riferiva proprio al suo ex! L’imprenditore, racconta anche alla rivista Chi quello che è stato il rapporto con Elisabetta. Una grande storia d’amore che però non è durata, forse anche per il legame che lamantiene ancora oggi con il suo ex marito, Flavio ...