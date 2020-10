"Non mi ricandido". Il passo indietro di Chiara Appendino (Di martedì 13 ottobre 2020) Termina con questo mandato l’esperienza da sindaco di Torino di Chiara Appendino. La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio comunale l’intenzione di non ricandidarsi. Sui motivi della decisione la prima cittadina terrà una conferenza stampa alle 15.30, nella Sala Colonne di Palazzo di Città. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Termina con questo mandato l’esperienza da sindaco di Torino di. La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio comunale l’intenzione di non ricandidarsi. Sui motivi della decisione la prima cittadina terrà una conferenza stampa alle 15.30, nella Sala Colonne di Palazzo di Città.

c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - LaStampa : Appendino: “Non mi ricandido” - Ultron65 : RT @HuffPostItalia: 'Non mi ricandido'. Il passo indietro di Chiara Appendino - ANTEO17 : RT @c_appendino: Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho fatto p… - rep_torino : Torino, Appendino annuncia: 'Non mi ricandido alle elezioni comunali' [di JACOPO RICCA] [aggiornamento delle 14:43] -