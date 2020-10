Megan Fox presenta il nuovo partner ai figli. Il suo futuro è con Machine Gun Kelly (Di martedì 13 ottobre 2020) Megan Fox, 34 anni, 3 figli sfoglia la gallery Una storia seria. Quella tra Megan Fox e Machine Gun Kelly non è un’avventura ma una relazione per la quale entrambi stanno pianificando un futuro insieme. Al punto che l’attrice, 34 anni, dopo aver lasciato il marito Brian Austin Green mettendosi alle spalle dieci anni di matrimonio, ha presentato i tre figli al rapper, 30 anni. Che stiano già pensando a una convivenza? Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 ottobre 2020)Fox, 34 anni, 3sfoglia la gallery Una storia seria. Quella traFox eGunnon è un’avventura ma una relazione per la quale entrambi stanno pianificando uninsieme. Al punto che l’attrice, 34 anni, dopo aver lasciato il marito Brian Austin Green mettendosi alle spalle dieci anni di matrimonio, hato i treal rapper, 30 anni. Che stiano già pensando a una convivenza? Leggi anche ...

valerioj000 : @californieet Naturalmente lei è Megan fox - BitterS08081390 : Sta sera Adua mi ricorda un sacco megan fox #GFVIP - matteodessilani : @iambadatpoems @poicipenso4 Ma non è Megan Fox prima dei lifting? - vcssstro : @veelena jsjsjsjsj x: megan fox nosotras: - Phranca11 : So solo che quando Megan Fox ha lasciato il marito per MGK chiunque insultava lei ed ora che Dominic West sta facen… -