Ligabue | “Il bacio alla stazione Centrale? Non sono io Attenti alle fake news E io non fumo”

Ha ironizzato sulla foto pubblicata da Dagospia, lo scatto pubblicato la settimana scorsa che ritrae un bacio gay tra un misterioso cantante (il volto non visibile) un ragazzo immortalato di spalle. Molti avevano associato il presunto cantante con il viso pixelato a Luciano Ligabue che, durante uno spettacolo al Teatro Asioli di Correggio per la presentazione del suo libro "È andata così", ha scherzato: "Massimo (Cotto, co autore del libro, ndr) se comincio a fumare ti avviso prima". A quel punto Cotto gli ha chiesto: "Quindi non sei tu quello nella foto?" E il rocker emiliano ha risposto: "No, non sono io". Poi è tornato serio, per una raccomandazione: "Attenti alle fake news".

