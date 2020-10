Innovation Village, edizione 2020: quasi 5mila partecipanti tra presenze e web (Di martedì 13 ottobre 2020) L’edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800 partecipanti tra presenti nell’Aula Magna dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, che ha ospitato l’evento, e gli intervenuti sulla piattaforma Webex e alle dirette social della manifestazione. Alla due giorni (7-8 ottobre) sono andati in scena 13 convegni online e in presenza, 60 i relatori coinvolti. Sono state 300, invece, le registrazioni da 25 Paesi nel mondo al Virtual Brokerage Event, 19 i progetti di innovazione presentati da Istituti Superiori nell’ambito di School Village, 100 le candidature arrivate da tutt’Italia per il premio Innovation Village Award, per una fiera-evento dedicata all’innovazione a 360 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) L’disi è conclusa con 4800tra presenti nell’Aula Magna dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, che ha ospitato l’evento, e gli intervenuti sulla piattaforma Webex e alle dirette social della manifestazione. Alla due giorni (7-8 ottobre) sono andati in scena 13 convegni online e in presenza, 60 i relatori coinvolti. Sono state 300, invece, le registrazioni da 25 Paesi nel mondo al Virtual Brokerage Event, 19 i progetti di innovazione presentati da Istituti Superiori nell’ambito di School, 100 le candidature arrivate da tutt’Italia per il premioAward, per una fiera-evento dedicata all’innovazione a 360 ...

Shegsmith5 : RT @innovationville: Introducing the Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, all with 5G - 9inety9Wolves : RT @innovationville: Introducing the Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, all with 5G - TMMutisi : RT @innovationville: Introducing the Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, all with 5G - innovationville : Introducing the Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, all with 5G - Archiemoyo : Introducing the Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, all with 5G -

Ultime Notizie dalla rete : Innovation Village Innovation Village, edizione 2020: quasi 5mila partecipanti tra presenze e web Il Denaro Innovation Village, edizione 2020: quasi 5mila partecipanti tra presenze e web

L’edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800 partecipanti tra presenti nell’Aula Magna dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, che ha ospitato l’evento, e gli intervenu ...

Innovation Village, tra i vincitori l’I.I.S.A.M Maffucci di Calitri con il progetto PA.ES.I.

Si è svolta mercoledì 8 ottobre la premiazione della call INNOVATION VILLAGE - SCHOOL VILLAGE "I GIARDINI DELL'INNOVAZIONE", organizzata da Knowledge for Business via webinar con la partecipazione del ...

L’edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800 partecipanti tra presenti nell’Aula Magna dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, che ha ospitato l’evento, e gli intervenu ...Si è svolta mercoledì 8 ottobre la premiazione della call INNOVATION VILLAGE - SCHOOL VILLAGE "I GIARDINI DELL'INNOVAZIONE", organizzata da Knowledge for Business via webinar con la partecipazione del ...