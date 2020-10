Giuseppe Conte a Benevento, l’annuncio di Accrocca: “Premier in città a metà novembre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglio Giuseppe Conte verrà a Benevento nella seconda metà di novembre per chiudere i lavori del secondo forum degli amministratori campani. Ad annunciarlo, in un’intervista a Tstv, è l’arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca. Questa mattina, Accrocca, assieme agli altri vescovi delle aree interne della Campania, ha incontrato a Roma, a palazzo Chigi, il premier. Spopolamento e rilancio dei territori delle aree interni i temi al centro del vertice. “Siamo davvero Contenti dell’esito di questo incontro” – ha dichiarato Accrocca. “Il forum si terrà a numero chiuso e saranno invitati giovani amministratori che si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglioverrà anella seconda metà di novembre per chiudere i lavori del secondo forum degli amministratori campani. Ad annunciarlo, in un’intervista a Tstv, è l’arcivescovo metropolita diFelice. Questa mattina,, assieme agli altri vescovi delle aree interne della Campania, ha incontrato a Roma, a palazzo Chigi, il premier. Spopolamento e rilancio dei territori delle aree interni i temi al centro del vertice. “Siamo davveronti dell’esito di questo incontro” – ha dichiarato. “Il forum si terrà a numero chiuso e saranno invitati giovani amministratori che si ...

