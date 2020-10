Dpcm del 13 ottobre 2020. Le nuove regole (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. MASCHERINE «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé» la mascherina, nonché obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ildel 13sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. MASCHERINE «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé» la mascherina, nonché obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi ...

NicolaPorro : ?? Un ministro che invoca lo #spionaggio casalingo reciproco, incoraggia la denuncia dei devianti, dei non conformi… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - NicolaPorro : Non solo #Salvini, #Meloni e #Berlusconi. Il fronte dell’#opposizione collaborativa sulle scelte del #Governo è mol… - Thetigerblack4 : RT @believeinmusic_: Divieto di feste private con più di sei persone in casa e finalmente abbiamo la scusa perfetta per evitare tutte le ce… - Lillylabionda : RT @LucaMagmo: e con il nuovo #Dpcm non si potrà più ballare il ballo del mattone dondolando sulla stessa mattonella.... -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm del Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Centro Studi Turistici Thalia: “con 30 invitati una mazzata per operatori lucani del wedding”

come fa il nuovo Dpcm, che “le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti ...

Crisi del settore matrimoni: l'appello di Confcommercio Puglia a Emiliano

Alla luce delle norme previste dal DPCM appena pubblicato, le nuove restrizioni imposte ... tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente in termini di prevenzione del contagio da Covid-19, a ...

come fa il nuovo Dpcm, che “le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti ...Alla luce delle norme previste dal DPCM appena pubblicato, le nuove restrizioni imposte ... tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente in termini di prevenzione del contagio da Covid-19, a ...