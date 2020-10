Coppélia | tra realtà e fantasia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sulle musiche di Lèo Delibes, il 25 Ottobre del 1870, andò in scena per la prima volta il balletto Coppélia. I colori riempirono il palcoscenico dell’Operà di Parigi. Ispirato alla storia di Hoffman intitolata Notturni, Coppèlia racconta attraverso i movimenti una storia che narra i sentimenti amorosi al femminile, proprio come la Bayadere di Minkus ed il Lago dei Cigni di TChaikovski. L’anno scorso il Royal Ballet di Londra mise in scena il balletto, trasmettendolo nei cinema in diretta in tantissimi paesi del mondo. Swanilda, la protagonista principale, era interpretata da Marianela Nunez. Marianela Nunez e Vadim Muntagirov in Coppélia, Royal Ballet. Web genericoLa storia della donna dagli occhi di smalto, Coppélia Il sipario si apre su una tenera scena in cui Franz e Swanilda, due giovani innamorati, passeggiano ...