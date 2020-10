Conte chiarisce alcuni aspetti sul nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte parla in conferenza stampa e in diretta su Facebook per spiegare le nuove misure “Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppeparla in conferenza stampa e in diretta su Facebook per spiegare le nuove misure “Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it.

infoitinterno : Su stop feste in casa Conte chiarisce: “Forte raccomandazione no divieto” - Nicola23453287 : RT @GiuseppePalma78: #Salvini NON è colpevole (la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1808/2003 chiarisce ogni dubbio) e #Conte dovrebbe… - Fedora13555991 : Perché #Conte non chiarisce la sua posizione? Non è lui che ha approvato i #decretisicurezza #DecretiSalvini? Ah,… - PrimaStampa_eu : Il premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm. Il Governo chiarisce sul coprifuoco e lockdown, chiusura locali e scuola. -