Alessia Marcuzzi: "Sono leggermente positiva al Covid". Salta la diretta de Le Iene (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi ha dovuto rinunciare alla puntata di stasera de Le Iene su Italia 1 in quanto è risultata positiva al Covid. Alessia Marcuzzi Salta, a sorpresa, la diretta di stasera de Le Iene perchè è risultata positiva al Covid, o, come lei ha precisato, "leggermente positiva". Per questa ragione la conduttrice romana ha preferito rimanere a casa evitando così lo spostamento in treno fino a Milano. A spiegare l'assenza è stata proprio Alessia Marcuzzi, in collegamento da casa, in apertura del programma: "Stamattina Sono venuta a sapere che un'amichetta di mia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)ha dovuto rinunciare alla puntata di stasera de Lesu Italia 1 in quanto è risultataal, a sorpresa, ladi stasera de Leperchè è risultataal, o, come lei ha precisato, "". Per questa ragione la conduttrice romana ha preferito rimanere a casa evitando così lo spostamento in treno fino a Milano. A spiegare l'assenza è stata proprio, in collegamento da casa, in apertura del programma: "Stamattinavenuta a sapere che un'amichetta di mia ...

MarioManca : Nicola Savino e la Gialappa's Band confermano in diretta che Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid-19 nel… - Adnkronos : #Covid, #AlessiaMarcuzzi: 'Io leggermente positiva' - irenelasagna : RT @perchetendenza: 'Leggermente': Perché Alessia Marcuzzi ha dichiarato di essere risultata 'leggermente positiva' al Covid - viralvideovlogs : RT @TV_Italiana: +++ Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test #COVID19. Stasera NON sarà in onda a #LeIene +++ - PatriziaAlessa2 : RT @TV_Italiana: +++ Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test #COVID19. Stasera NON sarà in onda a #LeIene +++ -