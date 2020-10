Xiaomi Mi Note 10 | smartphone di fascia medio-alta con 220 euro di sconto su Amazon

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Se volete aggiudicarvi unodicon alcune caratteristiche da top gamma a meno di 400, loMi10 è loche fa per voi, soprattutto oggi, che è reperibile sucon unodel 37% che porta il prezzo dagli originali 599,90a 379,90, con un risparmio di 220. Lospicca soprattutto per la sua fotocamera posteriore da 108 Mpixel e per la generosa batteria da 5260 mAh, che si accompagnano a un design curato e una valida scheda tecnica. Il comparto fotografico, oltre alla fotocamera principale da 108 Mpixel, comprende anche un grandangolare con sensore da 20 Mpixel, uno zoom 2x da 12 ...