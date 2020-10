Troppi positivi nell’Under 21 La Nazionale italiana scenderà in campo con la under 20

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo il rinvio del match contro l’Islanda, salgono a sette inel gruppo della21. Lo ha comunicato la Figc, annunciando anche una soluzione in vista del match contro l’Irlanda, in programma a Pisa (a porte chiuse) martedì pomeriggio, alle 17. Il match si disputerà, ma innon ci sarà la squadra selezionata e allenata da Paolo Nicolato, ma i più giovani della20 guidati da Alberto Bollini. Un tentativo estremo per non procedere al rinvio della seconda gara consecutiva del girone di qualificazione agli Europei di categoria in programma nel 2021. LEGGI ANCHE > Islanda chiede che l’21 faccia la quarantena a Reykjavik Dopo Alessandro Bastoni (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Marco Carnesecchi ...