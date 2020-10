Sposa bagnata, sposa fortunata. Il sì di Sabrina Fasano dopo il lockdown, le ordinanze di De Luca e prima del Dpcm di Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) di Monica De Santis Qualcuno dice che i detti antichi non sbagliano mai. Ed ovviamente, è questo quello che si augura Sabrina Fasano, la bella 36enne salernitana, che ieri ha finalmente sposato il suo Giovanni Vassallo. Se lo augura di cuore Sabrina, che quell’antico detto “sposa bagnata, sposa fortunata” valga per lei il doppio, dopo che ha vissuto i preparativi del giorno più bello ed importante della sua vita con tantissima ansia. Tutta colpa della pandemia, che l’ha costretta a rivedere l’organizzazione delle sue nozze. Tutta colpa della pandemia che fra restrizioni, ordinanze e lockdown le ha fatto ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) di Monica De Santis Qualcuno dice che i detti antichi non sbagliano mai. Ed ovviamente, è questo quello che si augura, la bella 36enne salernitana, che ieri ha finalmenteto il suo Giovanni Vassallo. Se lo augura di cuore, che quell’antico detto “” valga per lei il doppio,che ha vissuto i preparativi del giorno più bello ed importante della sua vita con tantissima ansia. Tutta colpa della pandemia, che l’ha costretta a rivedere l’organizzazione delle sue nozze. Tutta colpa della pandemia che fra restrizioni,le ha fatto ...

GeoLogo92 : @divanolocale @milamentoh Sposa bagnata, sposa fortunata - AClaudeCase : @MaybellRomero Sposa bagnata, sposa fortunata. - Beppesanza : Qualcuno mi spiega il proverbio Sposa bagnata, sposa fortunata? - MollyB___ : Sposa bagnata, sposa fortunata... ok... e per le maiko? Spero per Toshiryo che valga lo stesso! Le foto del debutt… - Alexia30559 : RT @mauriziocresce6: Sposa bagnata... -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa bagnata I cinghiali sui Navigli e quella rissa sui kart: le "follie" della settimana ilGiornale.it Trucco da sposa: le tendenze 2021

Il trucco da sposa è fondamentale in un look perfetto per il giorno del Sì: dal gloss per le labbra allo smokey eyes nude, le tendenze 2021.

Bagno a Ripoli, ottobre 'rosa' contro il cancro al seno

Nel mese di ottobre Bagno a Ripoli è pronta a tingersi di rosa per prevenire e combattere il tumore al seno. Questo, infatti, è il colore che unirà le ...

Il trucco da sposa è fondamentale in un look perfetto per il giorno del Sì: dal gloss per le labbra allo smokey eyes nude, le tendenze 2021.Nel mese di ottobre Bagno a Ripoli è pronta a tingersi di rosa per prevenire e combattere il tumore al seno. Questo, infatti, è il colore che unirà le ...