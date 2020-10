Roma, piste straniere per il DS ma occhio a De Sanctis (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Roma attende il nuovo DS ma potrebbe avere già in casa il candidato ideale: si tratta di Morgan De Sanctis. I dettagli. Continua la ricerca di un direttore sportivo da parte della Roma che, come sottolinea Tuttosport, sino ad ora ha sondato quasi esclusivamente piste estere. La sorpresa è però rappresentata da Morgan De Sanctis che avrebbe acquistato credibilità agli occhi della nuova dirigenza giallorossa in questa finestra di mercato. È stato lui, infatti, ad aver condotto il mercato relativo alla squadra Primavera e non un ds ombra che si stava muovendo per conto dei giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laattende il nuovo DS ma potrebbe avere già in casa il candidato ideale: si tratta di Morgan De. I dettagli. Continua la ricerca di un direttore sportivo da parte dellache, come sottolinea Tuttosport, sino ad ora ha sondato quasi esclusivamenteestere. La sorpresa è però rappresentata da Morgan Deche avrebbe acquistato credibilità agli occhi della nuova dirigenza giallorossa in questa finestra di mercato. È stato lui, infatti, ad aver condotto il mercato relativo alla squadra Primavera e non un ds ombra che si stava muovendo per conto dei giallorossi. Leggi su Calcionews24.com

