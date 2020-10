Roma, pensa di essere un Samurai: spada in mano distrugge i vetri di 26 auto parcheggiate (Di lunedì 12 ottobre 2020) 26 le auto danneggiate, forse pensando di essere un Samurai, tra via Ripetta, Passeggiata di Ripetta, via Canova e via Gesu’ e Maria, la settimana scorsa nel centro della capitale. Ad avviare le indagini per il rintraccio del responsabile gli agenti del I Distretto Trevi diretto da Mauro Fabozzi, dopo il primo intervento degli agenti della sezione volanti che hanno proceduto insieme a personale della Polizia Scientifica a cristallizzare e a raccogliere indizi sulla scena del crimine. Gli investigatori, grazie alla testimonianza oculare di una persona che aveva assistito al danneggiamento e ad ulteriori riscontri, quali il danneggiamento di un ciclomotore elettrico a noleggio dal quale era stata asportata la batteria ed il danneggiamento, sempre in zona, di alcuni videocitofoni in un palazzo, sono risaliti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) 26 ledanneggiate, forsendo diun, tra via Ripetta, Passeggiata di Ripetta, via Canova e via Gesu’ e Maria, la settimana scorsa nel centro della capitale. Ad avviare le indagini per il rintraccio del responsabile gli agenti del I Distretto Trevi diretto da Mauro Fabozzi, dopo il primo intervento degli agenti della sezione volanti che hanno proceduto insieme a personale della Polizia Scientifica a cristallizzare e a raccogliere indizi sulla scena del crimine. Gli investigatori, grazie alla testimonianza oculare di una persona che aveva assistito al danneggiamento e ad ulteriori riscontri, quali il danneggiamento di un ciclomotore elettrico a noleggio dal quale era stata asportata la batteria ed il danneggiamento, sempre in zona, di alcuni videocitofoni in un palazzo, sono risaliti ...

Politica - Vari articoli e retroscena questa mattina - scrive oggi l'ex ministro su Twitter - spiegano che un appoggio alla mia eventuale candidatura da parte del Pd dipende da un mio 'ammorbidimento ...

ROMA E I DISABILI SENZA ALBERGO

Avevo una trasferta a Roma. Ho prenotato telefonicamente Un buon albergo in zona Fiumicino, era lì che dovevo operare. Ho chiesto la stanza per disabili e mi hanno assicurato che non c'erano problemi.

Avevo una trasferta a Roma. Ho prenotato telefonicamente Un buon albergo in zona Fiumicino, era lì che dovevo operare. Ho chiesto la stanza per disabili e mi hanno assicurato che non c'erano problemi.