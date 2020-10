Ranking Atp: Sinner entra nei top 50, Djokovic ancora primo (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Il Ranking ATP non cambia la sua "punta di diamante". Novak Djokovic mantiene infatti il suo primato in classifica mondiale, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Nadal. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - IlATP non cambia la sua "punta di diamante". Novakmantiene infatti il suo primato in classifica mondiale, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Nadal. Il ...

TORINO - Nonostante la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Rafa Nadal, Novak Djokovic mantiene la vetta della classifica mondiale del ranking Atp pubblicata oggi. Il serbo è ancora in ...

Ranking ATP/WTA: Swiatek n. 17. Trevisan e Sinner, gioie azzurre

Tennis | Diamo i Numeri, Featured | La prima tennista polacca a conquistare un trofeo del Grande Slam. Sono giorni di gloria per Iga Swiatek, che oggi può festeggiare anche un balzo poderoso ...

