Quella di oggi una movida senza stile Il re dei paparazzi | la vita non è più dolce

Barillari: "I ragazzi stanno in piedi ammassati e senza mascherina. Si guardano come stambecchi. Nelle mani il bicchiere e lo smartphone"

«Per mettere in servizio i nuovi vigili serve tempo. Multe fino a mille euro per chi beve nelle aree pubbliche del quartiere» ...

Campania, lieve calo nei contagi: sono 633. Nel Napoletano nuovi focolai dopo feste e matrimoni

Boom di casi a Monta di Procida e a Somma Vesuviana. Il sindaco Di Sarno: «Impennata di contagi grazie anche ad una festa di compleanno: non è possibile che questo accada, comportamenti irresponsabili ...

«Per mettere in servizio i nuovi vigili serve tempo. Multe fino a mille euro per chi beve nelle aree pubbliche del quartiere»