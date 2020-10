Piazzale Maciachini, cadono calcinacci dalla facciata di un palazzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ottobre 2020 - Paura in Piazzale Maciachini: numerosi calcinacci sono caduti dalla facciata di una palazzina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area. ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ottobre 2020 - Paura in: numerosisono cadutidi una palazzina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area. ...

LuceverdeMilano : #Milano - Piazzale Maciachini ?CHIUSURA tra via Imbonati e viale Jenner ???????intervento Vigili del Fuoco #Luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : [#ProntoIntervento] Chiuso al traffico piazzale Maciachini, da via Imbonati a viale Jenner, intervento Vigili del Fuoco #Milano - xmau : @atm_informa com'è possibile che, dopo che il #tram4 in piazzale maciachini era dato in arrivo e non si è visto, il… -

Milano, 12 ottobre 2020 - Paura in piazzale Maciachini: numerosi calcinacci sono caduti dalla facciata di una palazzina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area. Prese ...

