MotoGP | orari e info streaming del GP di Aragon

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 ottobre 2020) . Il programma completo del weekend spagnolo. ALCANIZ (SPAGNA) – . Dopo il weekend di Le Mans, il circus delle due ruote si trasferirà in Spagna per un doppio appuntamento cruciale per il Mondiale. Mancano ormai cinque gare al termine della stagione e i candidati alla vittoria sono chiamati a battere un colpo per non rischiare di dire addio ai sogni di gloria troppo presto., glidel GP diUn weekend ‘solito’ incon le prove libere del venerdì destinate a dare le prime indicazioni. La giornate cruciale del weekend resta il sabato con la terza sessione di prove libere e le qualifiche che delineeranno la griglia di partenza. La domenica si ritorna al consueto formato con Moto3 e Moto2 prima della. I semafori della classe regina ...