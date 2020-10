Mercato Juve, bomba dalla Spagna: triplo scambio per Messi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella scorsa sessione di calcioMercato, ha tenuto banco per diverse settimane la situazione legata alla permanenza di Lionel Messi al Barcellona. Il tutto si è risolto con un nulla di fatto, in quanto il fenomeno argentino è rimasto (a malincuore?) in Catalogna. Si è parlato molto di un suo possibile approdo all’Inter di Antonio Conte e parecchi indizi avrebbero portato a questa conclusione. Ma a provarci non sarebbero stati solo i nerazzurri: tentati dall’acquisto di Messi, il Manchester City di Josep Guardiola e la Juventus. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, in particolare dal quotidiano Don Balon, la dirigenza bianconera avrebbe provato ad intavolare una trattativa davvero clamorosa poi bloccata da Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella scorsa sessione di calcio, ha tenuto banco per diverse settimane la situazione legata alla permanenza di Lionelal Barcellona. Il tutto si è risolto con un nulla di fatto, in quanto il fenomeno argentino è rimasto (a malincuore?) in Catalogna. Si è parlato molto di un suo possibile approdo all’Inter di Antonio Conte e parecchi indizi avrebbero portato a questa conclusione. Ma a provarci non sarebbero stati solo i nerazzurri: tentati dall’acquisto di, il Manchester City di Josep Guardiola e lantus. Stando a quanto riferitostampa spagnola, in particolare dal quotidiano Don Balon, la dirigenza bianconera avrebbe provato ad intavolare una trattativa davvero clamorosa poi bloccata da Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Juve, tutto sulla doppia trattativa con il Chelsea per Emerson e Marcos Alonso Calciomercato.com Calciomercato Milan – Occhi sul terzino Mykolenko: lo manda Sheva

Un terzino sondato dal Milan nelle ultime settimane in vista della prossima sessione di mercato. Gioca nell’Ucraina di Shevchenko. Il mercato ufficialmente è chiuso, ma il Milan continua a ...

Tifosi Juve perplessi: Non fa per noi, è come Pepe e Pacione

Era il grande atteso della serata: il colpo di mercato in extremis della Juventus, che per averlo ha sborsato 50 milioni+ bonus nell’ultimo giorno utile, aveva la vetrina della Nazionale per provare a ...

