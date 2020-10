Mascherine | sport | feste Cosa prevede il nuovo Dpcm

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriverà in serata ilvoluto dal governo in accordo con le regioni dopo la crescita esponenziale dei casi di Covid-19.Un decreto che contiene nuove restrizioni volute in particolare dal Ministro della Salute, Roberto Speranza che in tv ha addirittura parlato di "vietate, anche nelle case. Il 75% dei contagi infatti avviene in famiglia".QuarantenaLa prima grossa novità è che il periodo di quarantena viene ridotto e passa da 14 a 10 giorni. Non solo. Non serviranno due tamponi per certificare l'avvenuta guarigione ma ne basterà uno solo. Oppure si potrà effettuare il test rapido. Questo, ad esempio, ha una grossa importanza per le scuole dove le classi vengono messe in quarantena per 14 giorni in caso di presenza di un contagiato. Per questo i test rapidi potranno essere effettuati anche ...