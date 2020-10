Manuela Villa e Fabio Armiliato insieme in “Sei nell’aria”

(Di lunedì 12 ottobre 2020)e il tenorein “Sei nell’aria”, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali per Kicco Music Esce SEI NELL’ARIA, il nuovo brano firmato ed interpretato dacon tutta la classe vocale del celebre tenore genoveseche l’affianca. È la voce del grande tenore italiano ed internazionalein totale fusione… L'articoloin “Sei nell’aria” Corriere Nazionale.

Ema_poet : RT @FabioFor1: Manuela Villa sarà orgogliosa di te #taleequaleshow - FabioFor1 : Manuela Villa sarà orgogliosa di te #taleequaleshow - al_vetriolo : Più che Malika sembra Manuela Villa #taleequaleshow - Enchalamet : Manuela Villa che imita Malika ma i truccatori quest’anno che stanno combinando #taleequaleshow - BlackTristan : Più che Malika Ayane pare Manuela Villa. #taleequaleshow -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Villa

Corriere Nazionale

Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 12 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo che Manuela cercherà di scoprire quale legame unisce Isabel e Ignacio e cosa ha spinto i ...Torna il festival di narrativa poliziesca “La passione per il delitto” con un’edizione rinnovata nei contenuti e nelle sedi: accanto all’ottocentesca Villa Greppi, incontro sono previsti anche nei Com ...