Lopez Obrador scrive al Papa | “La Chiesa si scusi per i massacri precolombiani”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Scuse ufficiali per il coinvolgimento della Chiesa cattolica nelle “tremende atrocità” subite dai popoli originari del Messico; riconsegna temporanea di tre antichi codici di popoli mesoamericani; riconoscimento della “grandezza delle gesta” di padre Manuel Hidalgo, patriota e iniziatore della guerra d’indipendenza scomunicato dalla Chiesa prima di essere giustiziato nel 1811. Queste le richieste salienti nella lettera che il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha scritto a Papa Francesco.

Dal 1 giugno il paese ha dato il via al percorso per il ritorno a una "nuova normalità" dopo le serrate imposte dall'emergenza ...Temporaneamente rimossa per "restauro": così il ministero della cultura messicano ha giustificato la sparizione dal suo piedistallo della statua di Cristoforo Colombo, che campeggia nel centro di Citt ...